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«Дышащий арбуз» нашли в Подмосковье 

Вероника Полынина 1 час назад
В одном из сетевых магазинов в Подмосковье покупатели обнаружили «дышащий» арбуз и сняли его на видео.
Как сообщает «Москва 24», покупатель обнаружил испорченный арбуз и показал его продавщице. Сотрудница магазина попыталась оправдаться тем, что товар еще не успели перебрать. Покупатель несколько раз нажал на арбуз так, что появились глубокие вмятины.
Продавщица, между тем, пыталась закрыть дыру в арбузе от видеокамеры.
Покупатель попросил сотрудницу убрать руку с дырки и отметил, что такие продукты нельзя употреблять в пищу.

«Он дышит, понимаете? Он еще живой», — пошутил мужчина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Малайзии кусок мяса зашевелился на разделочной доске. На опубликованном в Сети видео кусок мяса стал реагировать на прикосновение женщины, которая собиралась его готовить. Позже эксперты пояснили, что нервные окончания в свежем мясе еще функционируют и даже посылают импульсы.
Общество , Московская область
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