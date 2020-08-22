Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Огромный российский флаг развернули на федеральной трассе под Калугой 

ИА Regnum и ещё 1 41 минуту назад
Российский флаг развернули на трассе под Калугой
Фото: Regnum
По случаю Дня Государственного флага РФ российский флаг размером 50 на 20 метров развернули на склоне 37 км федеральной автотрассы Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань, обход Калуги», сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM.
Организатором акции выступило управление автомобильной дороги «Москва — Бобруйск». Также полотнище флага России большого размера установлено на склоне Центрального парка культуры и отдыха в Калуге
Торжественную обстановку в областном центре создали флаги на зданиях и окнах большинства городских зданий.
Видео дня. Ефремов уволил Пашаева
ИА Regnum: последние новости
В Симферополе вводят графики подачи воды В Симферополе вводят графики подачи воды Жена Ефремова: «Михаил никогда не признавал вину» Жена Ефремова: «Михаил никогда не признавал вину» Минобороны РФ вернуло на родину 26 детей из Сирии Минобороны РФ вернуло на родину 26 детей из Сирии
Общество , День флага России , ИА REGNUM , Калуга , Рязань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теорию сговора СБУ с Нидерландами по MH17 разгромили
Теорию сговора СБУ с Нидерландами по MH17 разгромили
«Будем резать их семьи больно и долго»
«Будем резать их семьи больно и долго»
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
В НАТО обратились к Лукашенко
В НАТО обратились к Лукашенко
Видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
02:13
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Умер звезда Red Hot Chili Peppers
03:24
Умер звезда Red Hot Chili Peppers
В мире Шоу-бизнес
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение