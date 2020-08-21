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Появился план по отрезвлению россиян за девять лет 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Появился план по отрезвлению россиян за девять лет
Фото: РИА Новости
В России появился план по отрезвлению населения в течение девяти лет. Как сообщает РИА Новости, документ под названием «Концепция сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» должен быть утвержден в 2021 году.
Документ должны утвердить Минздрав, Роспотребнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Они же должны проследить за его исполнением. Детали концепции пока не известны.
В 2019 году, по данным Росстата, потребление спиртных напитков в России составило 9,3 литра чистого алкоголя на человека (в 2008 году было 15,7 литрв).
Ранее россиянам назвали самые опасные алкогольные коктейли: врач-диетолог Анна Белоусова считает, что это любое крепкое спиртное в сочетании с газированными напитками, а в особенности — ерш, смесь водки и пива. С осторожностью надо пить ликеры и ликерные коктейли, например, «Б-52», а также коктейли с добавлением сиропов или сока, в частности «Отвертку», так как сладкие напитки пьются легче и быстрее, а сиропами и соком могут скрывать некачественный алкоголь.
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Общество , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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