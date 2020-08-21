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Деньги взял и исчез: В Крыму обманули москвичей 

Мария Иванова 1 час назад
Деньги взял и исчез: В Крыму обманули москвичей
Фото: ТАСС
В Ялте задержали местного жителя, который взял с московских туристов предоплату за жилье и исчез. Об этом сообщается на сайте крымского МВД.
По данным полицейских, москвичи, планировавшие отдохнуть в Крыму, нашли в Сети объявление об аренде жилья, позвонили владельцу, согласились на предложенные им условия и перевели предоплату.
Когда они приехали в Ялту, хозяин жилья пропал. На их звонки отвечал человек, который ничего не знал об объявлении и доме. Таким же образом автор обманул еще одного туриста.
Туристы обратились в МВД, полицейские нашли 39-летнего подозреваемого и обыскали его жилье. Дома у него изъяли банковские карты, симки и мобильные телефоны.
Мужчина признал вину. Против него возбудили уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Полицейские выяснили, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за мошенничество. Суд отпустил его под подписку о невыезде.
Как сообщал «Рамблер», ранее мошенники заманили несколько десятков москвичей в несуществующий отель в Крыму. Туристы заказывали путевку в пансионат «Массандра» на одном из сайтов по хорошей цене — 50 тысяч рублей на двоих за десять дней, с трехразовым питанием и трансфером из Симферополя. Однако попасть в пансионат они не смогли — на двери висел замок.
Позже выяснилось, что здание пустует уже три года, у него сменился владелец, но путевки туда до сих пор продаются. В крымском МВД сообщили, что полицейские разбираются с заявлениями обманутых туристов.
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Общество , МВД , Республика Крым
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