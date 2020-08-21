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Крым попал в «красную» зону 

Мария Иванова 1 час назад
Крым попал в «красную» зону
Фото: Reuters
Самый популярный курорт России — Крым — оказался в «красной» зоне по уровню распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Тавадян разделил российские регионы на несколько зон в зависимости от индекса заболеваемости R (показывает, сколько человек в регионе заражает один инфицированный коронавирусом). В Крыму, а также Алтайском крае, Сахалинской области и еще девяти регионах этот показатель оказался высоким, поэтому они попали в «красную» зону.
Севастополь в эту группу не входит, он оказался в «желтой» зоне, где ситуация с коронавирусом удовлетворительная. К этой же зоне Тавадян отнес курорты Краснодарского края.
Как сообщал «Рамблер», в «зеленую», самую безопасную зону сейчас входят Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, а также Забайкальский и Приморский края.
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Общество , Республика Крым
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