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Москвичей заманили в несуществующий отель в Крыму 

Мария Иванова 37 минут назад
Москвичей заманили в несуществующий отель в Крыму
Фото: ТАСС
В интернете появилось множество мошеннических сайтов, предлагающих путевки в крымские отели. Как сообщает «Крым 24», жертвами преступников стали десятки туристов: они оплачивали отдых заранее и только на месте узнавали, что их отель либо закрыт, либо никогда не существовал.
В такой ситуации оказались Елена и Василий из Москвы. Они заказали путевку в пансионат «Массандра» на одном из сайтов по хорошей цене — 50 тысяч рублей на двоих за десять дней, с трехразовым питанием и трансфером из Симферополя. Однако попасть в пансионат они не смогли — на двери висел замок.
Позже выяснилось, что здание пустует уже три года, у него сменился владелец, но путевки туда до сих пор продаются.
В такую же ловушку с «Массандрой» попал москвич Сергей Диесперов. Только заплатив за путевку, он нашел официальной сайт пансионата, где указано, что постояльцев «Массандра» не принимает.

«Туристы приходят каждый день. Даже по несколько человек, с семьями, с детьми, приезжают и удивляются, что пансионат не работает», — рассказал Максим Витальский, администратор ресторана, расположенного рядом с пансионатом.

«Лично я видела три семьи, приезжают с сумками, идут туда, обратно идут со слезами», — добавила экскурсовод Валентина Репич.

В министерстве туризма полуострова рассказали, что с начала года мошенники создали 24 сайта для бронирования отелей полуострова. В крымском МВД сообщили, что полицейские разбираются с заявлениями обманутых туристов.
Как сообщал «Рамблер», ранее «Московский комсомолец» рассказал, что после начала туристического сезона крымский бизнес резко поднял цены, причем качество товаров и услуг часто отличалось от заявленного.
Стоимость горячей кукурузы у пляжных торговцев с 25 июня подскочила с 50 до 75-100 рублей за штуку, пирожки и хачапури подорожали с 80 до 150 рублей, а маленький стаканчик крошечных креветок начали продавать по 250 рублей. В местных кафе и ресторанах цены в июле выросли на 20-30 процентов.
Комментарии 3
Общество , МВД , Московский комсомолец , Москва , Республика Крым
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