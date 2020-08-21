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Назван гонорар адвоката Ефремова 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев может получить за защиту актера 9 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «112». Большая часть суммы причитается юристу за оправдательный приговор или условный срок.
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Новость дополняется
Общество , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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