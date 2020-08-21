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РПЦ отреагировала на превращение в мечеть Монастыря Хора в Стамбуле 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 23 минуты назад
РПЦ отреагировала на решение Турции по Монастырю Хора
Фото: CC BY-SA 3.0 / José Luiz Bernardes Ribeiro /
Власти Турции не выполняют своих обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям», заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя решение Анкары о превращении в мечеть Монастыря Хора в Стамбуле.

«По-видимому, турецкое руководство готово и далее последовательно игнорировать чуждую его пониманию мировую ценность наследия покоренной Византии, демонстрировать человечеству презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям. Все это отнюдь не способствует пониманию, сотрудничеству и дружбе между нашими народами, миру и взаимоуважению между последователями различных религий, больно это наблюдать», — передает РИА «Новости» слова Балашова.

Он отметил, что обещания турецкого лидера Тайипа Эрдогана сохранить возможность свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии на практике не исполняются. По словам замглавы ОВЦС, бесценные мозаики остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Женщины имеют ограниченный доступ в помещение храма, обращенного в мечеть, и из доступных им мест увидеть главные культурные ценности древнего собора невозможно. Хоры с ценнейшими мозаичными изображениями закрыты для прохода, признал священнослужитель.
По мнению Балашова, теперь всего того же следует ожидать и в храме Спасителя в Полях.

«А ведь сохранившиеся там под слоями штукатурки и открытые реставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески — истинное сокровище византийского искусства, озаренного духовным светом. По полноте своей сохранности, по изысканности художественного исполнения живописный ансамбль монастыря Хора не знает равных», — заметил представитель РПЦ.

Он напомнил, что русское православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской церкви-матери.

«И нам скорбно видеть, как ныне скрываются во мраке последние материальные следы великой некогда цивилизации — вслед за тем, как ее духовный символ, Константинопольский патриарх, избрал быть не первым среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей, а ее повелителем и начальником, расколов своими действиями единство мирового православного сообщества. Результатом, увы, стала полная утрата какого-либо влияния даже у себя дома. Очень жаль», — заключил Балашов.

Ранее в пятницу Управление по делам религии Турции подтвердило, что монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв.
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Комментарии
Общество , Политика , Николай Балашов , РПЦ , РИА Новости , Стамбул , Турция
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