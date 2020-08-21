Путин поздравил Энтина с 85-летием

"За годы вдохновенного труда вы в полной мере раскрыли свой незаурядный талант, добились впечатляющих профессиональных успехов, своим многогранным творчеством обогатили отечественный кинематограф, драматическое и анимационное искусство. Миллионы людей самых разных возрастов и поколений любят и ценят ваши произведения за доброту и оптимизм, за позитивный, жизнеутверждающий настрой", — говорится в сообщении.