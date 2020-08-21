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Прогноз погоды: Россию накроет аномальным теплом 

Мария Иванова и ещё 1 34 минуты назад
Россию накроет аномальным теплом
Фото: РИА Новости
Прогноз погоды обещает жителям Калининградской области и северных регионов европейской части страны аномальное тепло.
По словам ученого, температуры в некоторых российских регионах до середины следующей недели будут превышать норму на четыре-пять градусов.
В Калининградской области воздух прогреется до плюс 25-30 градусов, вода — до 21-22 тепла. Вильфанд назвал такую погоду «невероятно теплой» и редкой для конца августа. Он подчеркнул, что под Калининградом погода сейчас такая же, как на Черном море, только вода холоднее.
Аномально тепло будет и в Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и под Архангельском. Там температуры после недавних заморозков превысят норму на четыре-шесть градусов.
По данным центра «Фобос», на берегах Невы фиксировалась температура в 31-36 градусов жары.
Как писал «Рамблер», ранее синоптики предупредили, что небольшое похолодание придет в Сочи в конце этой недели — температуры там опустятся до 27-28 градусов и пройдут дожди с грозой. Грозовые тучи ожидаются и в Москве, но сильных осадков и похолодания не будет.
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Комментарии
Общество , В мире , Погода , Калининградская Область
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