Россию накроет аномальным теплом

Прогноз погоды обещает жителям Калининградской области и северных регионов европейской части страны аномальное тепло.

По словам ученого, температуры в некоторых российских регионах до середины следующей недели будут превышать норму на четыре-пять градусов.

В Калининградской области воздух прогреется до плюс 25-30 градусов, вода — до 21-22 тепла. Вильфанд назвал такую погоду «невероятно теплой» и редкой для конца августа. Он подчеркнул, что под Калининградом погода сейчас такая же, как на Черном море, только вода холоднее.

Аномально тепло будет и в Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и под Архангельском. Там температуры после недавних заморозков превысят норму на четыре-шесть градусов.

По данным центра «Фобос», на берегах Невы фиксировалась температура в 31-36 градусов жары.

Как писал «Рамблер», ранее синоптики предупредили, что небольшое похолодание придет в Сочи в конце этой недели — температуры там опустятся до 27-28 градусов и пройдут дожди с грозой. Грозовые тучи ожидаются и в Москве, но сильных осадков и похолодания не будет.