На центральной улице Пензы развернули огромный флаг России 

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Огромный государственный флаг размером 5×10 метров наполовину перекрыл пешеходную часть центральной улицы города. Так пензенцы ежегодно отмечают День российского триколора. Однако 2020-й внес небольшие коррективы: нести бело-сине-красное полотнище по Московской молодым людям не разрешили.

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«Сейчас запрещены такие шествия, поэтому мы проводим мероприятие на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности», — пояснил директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Чести развернуть флаг удостоились представители молодежных общественных объединений, образовательных организаций, победители и призеры олимпиад, выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов.

«Центр молодежного сотрудничества совместно с молодежными объединениями и организациями Пензенской области на улицах города раздают ленточки-триколор», — сообщил Сергей Зиновьев.

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Среди активистов — юный журналист 11 канала. Ведущий программы «Тин-клуб» Влад Якунин является еще и волонтером Победы.

«Для меня огромная честь — участвовать в этом мероприятии. У всех хорошее настроение, свое собственное тоже поднимается от этого. И очень приятно раздавать ленточки», — отметил молодой человек.

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Многие из тех, кому вручили частичку государственной символики, поспешили приколоть ее себе на одежду.

Далеко не все прогуливающиеся по центру города знали про день рождения флага, которому в 2021 году исполнится 30 лет.

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Всего в регионе было роздано около 10 000 бело-сине-красных лент, почти половина из них досталась жителям и гостям областного центра.

В завершение праздника на площади перед драматическим театром состоялся концерт с участием известных пензенских коллективов.