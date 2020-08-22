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На центральной улице Пензы развернули огромный флаг России 

penzainform.ru и ещё 1 2 часа назад
На центральной улице Пензы развернули огромный флаг России
Фото: РИА Новости
Огромный государственный флаг размером 5×10 метров наполовину перекрыл пешеходную часть центральной улицы города. Так пензенцы ежегодно отмечают День российского триколора. Однако 2020-й внес небольшие коррективы: нести бело-сине-красное полотнище по Московской молодым людям не разрешили.
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«Сейчас запрещены такие шествия, поэтому мы проводим мероприятие на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности», — пояснил директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Чести развернуть флаг удостоились представители молодежных общественных объединений, образовательных организаций, победители и призеры олимпиад, выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов.

«Центр молодежного сотрудничества совместно с молодежными объединениями и организациями Пензенской области на улицах города раздают ленточки-триколор», — сообщил Сергей Зиновьев.

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Среди активистов — юный журналист 11 канала. Ведущий программы «Тин-клуб» Влад Якунин является еще и волонтером Победы.

«Для меня огромная честь — участвовать в этом мероприятии. У всех хорошее настроение, свое собственное тоже поднимается от этого. И очень приятно раздавать ленточки», — отметил молодой человек.

penzainform.ru
Многие из тех, кому вручили частичку государственной символики, поспешили приколоть ее себе на одежду.
Далеко не все прогуливающиеся по центру города знали про день рождения флага, которому в 2021 году исполнится 30 лет.
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Всего в регионе было роздано около 10 000 бело-сине-красных лент, почти половина из них досталась жителям и гостям областного центра.
В завершение праздника на площади перед драматическим театром состоялся концерт с участием известных пензенских коллективов.
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Общество , День флага России , Сергей Зиновьев , Пенза
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