Пандемию сравнили с Третьей мировой войной

«Это третья мировая вирусная война. Пандемия будет продолжаться, и страны будут вынуждены уходить на карантин. Будет разрушаться производство, будет больше нищих людей, больше голодных. Перспективы человечества очень мрачные. Это глобальный кризис, а такие кризисы всегда завершаются большими потрясениями. Переход на карантин экономики приведет к росту безработицы, росту социального неравенства. Развитие пандемии приводит к разрыву устоявшихся экономических связей. Европа может пойти по пути печатания евро, запуска инфляции. Там будет глубочайший кризис. Сейчас все страны мира проводят экономическую политику, которая только содействует углублению глобального кризиса», — сказала Ведута.