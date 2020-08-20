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В МГУ сравнили пандемию с Третьей мировой войной 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Пандемию сравнили с Третьей мировой войной
Фото: Национальная Служба Новостей
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова в эфире НСН рассказала, что человечество находится перед глобальным кризисом.
В европейских странах начался резкий рост заражений коронавирусом. В Испании 19 августа выявили 3 715 новых случаев вируса, самый высокий показатель за сутки с конца июня. В Италии — 642 случая заражения, это самый высокий показатель заболеваемости с конца мая. В Германии 20 августа зафиксировали свыше 1,7 тысячи заражений коронавирусом, рекордный показатели с апреля.
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, каким будет влияние второй волны коронавируса на экономику Европы.

«Это третья мировая вирусная война. Пандемия будет продолжаться, и страны будут вынуждены уходить на карантин. Будет разрушаться производство, будет больше нищих людей, больше голодных. Перспективы человечества очень мрачные. Это глобальный кризис, а такие кризисы всегда завершаются большими потрясениями. Переход на карантин экономики приведет к росту безработицы, росту социального неравенства. Развитие пандемии приводит к разрыву устоявшихся экономических связей. Европа может пойти по пути печатания евро, запуска инфляции. Там будет глубочайший кризис. Сейчас все страны мира проводят экономическую политику, которая только содействует углублению глобального кризиса», — сказала Ведута.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН призвалне рассматривать этот рост заражаемости в Европе как вторую волну коронавируса.
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Комментарии
Общество , МГУ , Германия , Испания , Италия
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