«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вступился за схиигумена Сергия Романова . Опальный священнослужитель был лишен сана в начале июля за то, что тот проигнорировал призывы прекратить публичную деятельность.

Как пишет Lenta.ru , звезда популярного развлекательного шоу возглавил переговоры с представителем Екатеринбургской епархии. Около ее здания сейчас проходит митинг в поддержку священника.

Telegram-канал URA.RU публикует видео с Дмитрием Соколовым, вставшим на защиту религиозного деятеля. На записи актер объяснил причину гонений на схиигумена. Соколов заявил также, что верит своему духовному отцу и не предаст его.