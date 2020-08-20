«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия

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Опубликовано видео звезды «Уральских пельменей» о схиигумене Сергии 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вступился за схиигумена Сергия Романова. Опальный священнослужитель был лишен сана в начале июля за то, что тот проигнорировал призывы прекратить публичную деятельность.
Как пишет Lenta.ru, звезда популярного развлекательного шоу возглавил переговоры с представителем Екатеринбургской епархии. Около ее здания сейчас проходит митинг в поддержку священника.
Telegram-канал URA.RU публикует видео с Дмитрием Соколовым, вставшим на защиту религиозного деятеля. На записи актер объяснил причину гонений на схиигумена. Соколов заявил также, что верит своему духовному отцу и не предаст его.
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Сергий Романов , Дмитрий Соколов , Lenta.ru
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