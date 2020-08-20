По словам министра просвещения Сергея Кравцова, система дистанционного обучения не сможет заменит традиционную систему. Об этом сообщает ТАСС.
Кравцов в ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка в регионах России подчеркнул, что Минпросвещения не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными.
«Не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему. И то решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования», — заявил министр.
В свою очередь Минобрнауки России подчеркнуло, что не планируется переносить на более поздний срок начало учебного года в российских вузах. Иностранные студенты также смогут вернуться к учебе.
По данным ведомства, вернуться в Россию могут граждане Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии и приступить к обучению после прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса.
Как сообщал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждались слухи о полном переходе России на дистанционный формат обучения. Президент Владимир Путин назвал это вбросом и провокацией. При этом Роспотребнадзор из-за пандемии коронавируса призвал установить для каждого класса собственное время начала уроков и перемен, количество обучающихся в одном классе по возможности сократить и каждое утро измерять детям и учителям температуру.