«Меня смутили стоны Навального. Обычно при сосудистых катастрофах человек не стонет, он падает. А это было состояние «пред». Я почему и говорю про разрыв аневризмы. Потому что один из симптомов разрывающейся аневризмы — головная боль. Самая сильная в моей жизни, как говорят пациенты», — пояснил он.