Доктор Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым назвал состояние Алексея Навального серьезным, отметив, что возможен разрыв аневризмы. Владимир Соловьев призвал дождаться итогов проверки кафе, где по версии сторонников оппозиционера, он мог быть отравлен.
Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали утром 20 августа. Оппозиционеру стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске. Потерявшего сознание оппозиционера отвезли в реанимацию. Представители Навального высказали мнение, что его могли отравить, подмешав что-то в чай, который он выпил перед вылетом. При этом в Сети было опубликовано видео, на котором слышны протяжные крики. Автор видеозаписи подчеркнул, что кричал именно Навальный.
Посмотрев видеозапись с криками, Александр Мясников отметил, что состояние Навального тяжелое.
«Правда, бедный парень. Нужно просто посочувствовать и пожелать скорейшего выздоровления. Гадать мы не будем. Лист причин очень большой. Мы знаем одно — это серьезно. Это не обморок, это не притворяшки», — пояснил врач.
Он также отметил, что не располагает необходимыми данными, чтобы поставить диагноз.
«Меня смутили стоны Навального. Обычно при сосудистых катастрофах человек не стонет, он падает. А это было состояние «пред». Я почему и говорю про разрыв аневризмы. Потому что один из симптомов разрывающейся аневризмы — головная боль. Самая сильная в моей жизни, как говорят пациенты», — пояснил он.
В свою очередь Владимир Соловьев высказался по поводу версии с отравлением Навального.
«Есть точка — некое кафе. Сейчас туда приедут и все проверят. Иногда там [в таких кафе], что только не наливали. В том числе очиститель «Крот». Все может быть, например, не промытые чашки», — отметил он.
Ранее в омской больнице, куда госпитализировали Алексея Навального, заявили, что его отравление пока не подтверждено и, наряду с этой версией, рассматривается ряд «остро возникших» состояний.