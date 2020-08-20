Названы самые высокооплачиваемые вакансии для удалёнки

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Названы самые высокооплачиваемые в августе вакансии для работы из дома, согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру».

Так, от 250 тыс. рублей в месяц может получать главный по сториз в компании-производителе смартфонов. При этом уточняется, что это сезонная работа, которая продлится четыре месяца.

Зарплату от 175 тыс. рублей предлагают инженеру автоматизированного тестирования. В обязанности специалиста входит проверка программного обеспечения, написание автоматизированных тестов и обучение тестированию коллег.

Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удалёнке входит менеджер по подбору персонала, на такой должности предлагают от 150 тыс. рублей.

Кроме того, согласно данным исследования, на зарплату до 150 тыс. рублей могут рассчитывать соискатели на позицию NET-разработчика, а от 120 тыс. рублей — технические писатели, создающие краткую и понятную техдокументацию.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг сфер труда и профессий, представителям которых проще всего найти подработку.