Описана взаимосвязь денег и счастья 

"Если у человека деньги определяют счастье, то надо понимать, что предвкушение наших удовольствий определяет гормон дофамин. Он, к сожалению, быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители. Если сегодня тебе нравится твое дело, твоя квартира и еда, которую ты покупаешь, то дофаминовым людям постоянно хочется все больше и все лучше. Через какое-то время такому человеку хочется перейти на какой-то другой уровень удовлетворенности жизнью", — рассказала радио Sputnik психолог.
"Неудовлетворенность своим уровнем жизни характерна для людей молодых. Они не оценивают ситуацию в жизни во временной перспективе. Молодежи кажется, что какая-то большая сумма может появиться случайно, а о том, что потом какое-то время денег не будет, они не переживают. Отсутствие финансовой безопасности у них не вызывает страха. Люди с опытом, люди после 35 лет уже строят временную составляющую. У них состояние счастья связано больше с безопасностью, чем с различными "хотелками". Они могут предпочитать постоянный и стабильный доход каким-то приключениям и надеждам", — рассказала Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik.