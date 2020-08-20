Патриарх попросил ограничить туризм на Соловки

Патриарх Кирилл попросил российские власти, присвоить Соловецкому архипелагу особый статус, который ограничит его посещение туристами, передает РИА "Новости".
По его словам, необходимо пообщаться с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с кабмином по поводу того, "чтобы режим посещения Соловков отличался от режима посещения любого другого места".
"Ведь можно это место захламить моментально. И создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить: люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте", — заявил Кирилл.