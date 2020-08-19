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В 25 тысяч российских деревень проведут интернет 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
В 25 тысяч российских деревень проведут интернет
Фото: EPA
Минкомсвязь России опубликовало весь список из 25 тысяч деревень, в которых появится сотовая связь и доступ в интернет. Уже в 11,3 тысячи населенных пунктах установлены точки Wi-Fi.
Проект по предоставлению универсальных услуг связи во всех российских поселениях должен быть завершен к 30 июня 2024 года. Правительство выделило на эту программу 163 миллиарда рублей. Это поможет России устранить проблему цифрового неравенства среди населения.
Отметим, что к 2019 году доступ к интернету получили 26 тысяч населенных пунктов. Однако еще в более чем 25 тысяч поселениях, в которых численность населения не превышает 250 человек, не подключен интернет.
Сложность этой программы состоит в том, что для подключения точки доступа Wi-Fi и оборудования для покрытия мобильной связи необходимо прокладывать линии через горные рельефы, леса, реки и озера. Также на скорость работы влияет климат и отсутствие транспортного сообщения в некоторых дальних деревнях, станицах и аулах, сообщает газета «Известия».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в России поднялись цены на безлимитный интернет. Это происходит из-за того, что операторы переводят услугу в разряд премиальных.
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Общество , Минкомсвязи РФ , газета "Известия" , ФедералПресс
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