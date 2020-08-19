На записи корреспондентка интересуется у адвоката, зачем он заявлял о диагнозе «инсульт» у Ефремова, если врачи не подтверждали данную информацию.

Девушка спросила у Пашаева, «зачем он врет». На это адвокат возмущенно заявил, что он не говорил об инсульте. По его словам, врет корреспондентка и «показывает на всю страну свою воспитанность» и «низкий социальный статус».

Далее в видео вмонтирован эпизод из другого ролика, где Эльман Пашаев озвучивает диагноз актера. Также приводятся скриншоты из агентств РИА «Новости» и ТАСС, где указано, что адвокат Михаила Ефремова заявил об инсульте своего подзащитного.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 11 августа Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП на Садовом кольце.