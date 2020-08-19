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«Низкий соцстатус»: адвокат Ефремова оскорбил журналистку 

Вероника Полынина 37 минут назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев вступил в перепалку с журналисткой издания Life.ru и назвал ее девушкой «с низким социальным статусом». Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале Life Shot.
На записи корреспондентка интересуется у адвоката, зачем он заявлял о диагнозе «инсульт» у Ефремова, если врачи не подтверждали данную информацию.
Девушка спросила у Пашаева, «зачем он врет». На это адвокат возмущенно заявил, что он не говорил об инсульте. По его словам, врет корреспондентка и «показывает на всю страну свою воспитанность» и «низкий социальный статус».
Далее в видео вмонтирован эпизод из другого ролика, где Эльман Пашаев озвучивает диагноз актера. Также приводятся скриншоты из агентств РИА «Новости» и ТАСС, где указано, что адвокат Михаила Ефремова заявил об инсульте своего подзащитного.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 11 августа Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП на Садовом кольце.
Перед началом заседания артист не смог самостоятельно выйти из машины, ему помогли два сотрудника ФСИН, которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу. Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Ефремова доставили в больницу с подозрением на инсульт и поместили в отделение нейрореанимации.
Комментарии
Общество , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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