Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Адвокат Пашаев вступил в перепалку с журналисткой 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Инцидент произошел на фоне якобы заявления правозащитника об инсульте Ефремова.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев жестко отреагировал на слова журналистки о том, что он якобы утверждал об инсульте у своего подзащитного.
По словам сотрудницы СМИ, правозащитник ей лично заявил об этом диагнозе у Ефремова.

«Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно», — сказал Пашаев.

Также адвокат потребовал от девушки предоставить в качестве доказательств запись с его словами об инсульте.
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Напомним, что на прошлой неделе до начала слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Ефремову стало плохо и его госпитализировали. Ранее Пашаев заявил, что у его подзащитного диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких. По его словам, жизни артиста угрожает серьезная опасность.
ТК «Звезда»: последние новости
Более 20 стран намерены приобрести российскую вакцину от коронавируса Более 20 стран намерены приобрести российскую вакцину от коронавируса Российские туристы отменяют путешествию в Белоруссию Российские туристы отменяют путешествию в Белоруссию В Москве простились с Николаем Губенко В Москве простились с Николаем Губенко
Комментарии
Общество , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Европейские санкции против Минска поставят Киев на дыбы
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
ЕС огласил официальное решение по выборам в Белоруссии
00:26
ЕС огласил официальное решение по выборам в Белоруссии
В мире Европа
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение