Россиянам ужесточат въезд в ЕС 

Европейские страны начали работать над системой, которая одновременно ужесточит коронавирусный контроль и упростит передвижение в сравнении с сегодняшними схемами. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Но вот если сравнивать с правилами въезда до пандемии, то посещение Европы станет для россиян гораздо более проблематичным.

В Исландии с 19 августа заработает система двойного тестирования на коронавирус. В ее рамках все прибывающие в страну будут обязаны провести под карантином пять дней и сдать два анализа на коронавирус. Первый анализ будут брать сразу после прилета, второй — на четвертый-пятый день карантина.

Если оба теста окажутся отрицательными, туристов освободят от карантина.

По данным АТОР, исландская схема уже заинтересовала Великобританию, где для части въезжающих действует карантин в 14 дней. Благодаря двойному тестированию изоляцию удастся сократить, это привлечет туристов и бизнес-путешественников.

Как сообщал «Рамблер», Россия возобновила международное сообщение с 1 августа.

Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию (с 1 августа рейсы отправляются в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталию, Бодрум и Даламан). Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы, а 3 августа в Черногории разрешили въезд российским туристам.