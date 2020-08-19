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В Симферополе планируют ограничить подачу воды — источник 

ИА Regnum 47 минут назад
Симферополь оставят без воды
Фото: depositphotos.com
Для жителей Симферополя готовится введение ограничений подачи воды, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на собственный информированный источник.

«Графики будут вводиться», — цитирует агентство свой источник.

Вместе с тем, пока официального подтверждения этой информации нет. В ГУП «Вода Крыма» сообщили, что готовы к обеспечению подачи воды по графикам, если администрация примет решение об их введении.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа введен в строй трубопровод, который соединил Тайганское и Симферопольское водохранилища, что позволило обеспечить переброску до 50 тыс. кубометров воды в сутки для Симферополя. Этот водовод, заявляли власти, должен решить водные проблемы жителей столицы Крыма.
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Общество , Интерфакс , Симферополь
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