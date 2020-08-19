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Белоруссия в огне. Главное

Стало известно о мировой операции против России 

Вероника Полынина 11 минут назад
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что массовые протесты в Белоруссии являются спланированной акцией зарубежных государств, направленной против России. Эфир программы «Полный контакт» опубликован в Youtube-канале «Соловьев Live».
По словам Соловьева, в Белоруссии проводится «мировая разработанная операция, направленная на удар по России».
Он отметил, что Лукашенко «давно дрейфовал» от России, а его ближайшее окружение «нагло ввело его в блуд» и «скормило версию спецслужб Украины» о 33 россиянах, которые якобы прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.
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По словам Соловьева, последующее развитие ситуации показало: «все, что говорил Лукашенко, оказалось ложью», а информация российских властей — правдой.
Ведущий заявил, что белорусскому президенту «докладывали его спецслужбы» ложную информацию.

«Лукашенко решил верить своим, а они его обманули», — пояснил Соловьев.

Он также заявил, что забастовки на крупнейших белорусских предприятиях «колоссально выгодны иностранным конкурентам».
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший вице-президент России Александр Руцкой выразил уверенность, что в ситуации в Белоруссии не обошлось без вмешательства внешних сил, которым выгодно, чтобы на границе с Россией появилось еще одно русофобское государство.
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Общество , Видео , В мире , СНГ , Александр Руцкой , Владимир Соловьев
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