Стало известно о мировой операции против России 

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По словам Соловьева, в Белоруссии проводится «мировая разработанная операция, направленная на удар по России».

Он отметил, что Лукашенко «давно дрейфовал» от России, а его ближайшее окружение «нагло ввело его в блуд» и «скормило версию спецслужб Украины» о 33 россиянах, которые якобы прибыли в Минск для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.

По словам Соловьева, последующее развитие ситуации показало: «все, что говорил Лукашенко, оказалось ложью», а информация российских властей — правдой.

Ведущий заявил, что белорусскому президенту «докладывали его спецслужбы» ложную информацию.

«Лукашенко решил верить своим, а они его обманули», — пояснил Соловьев.

Он также заявил, что забастовки на крупнейших белорусских предприятиях «колоссально выгодны иностранным конкурентам».