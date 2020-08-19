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Белоруссия в огне. Главное

Соловьев назвал акции в Белоруссии направленной против России мировой операцией 

Lenta.ru 57 минут назад
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что акции протеста белорусов из-за результатов президентских выборов являются операцией, организованной другими государствами мира, чтобы ударить по России. Фрагмент его эфира доступен на YouTube.

«Это колоссально выгодно иностранным конкурентам белорусских предприятий», — уверен ведущий, комментируя решения о забастовках на предприятиях.

По его словам, в Белоруссии в настоящее время проводится «мировая разработанная операция, направленная на удар по России».

«Кто все время скармливал Лукашенко версию спецслужб Украины? Его ближайшее окружение», — сказал Соловьев.

По его словам, ситуация с задержанием 33 человек, которых Минск считает наемниками ЧВК Вагнера, показала, что вся информация властей России оказалась верной, а «все, что говорил Лукашенко, оказалось ложью».
Ведущий рассказал, что белорусскому политику «докладывали его спецслужбы» ложную информацию.

«Лукашенко решил верить своим, а они его обманули», — пояснил Соловьев.

По его мнению, у Лукашенко нет оснований думать, что он контролирует силовиков и что они его «не обманут по всему, что происходит в стране».

«Если его ближайшие силовики настолько нагло ввели его в блуд и пытались оторвать от России, от которой он уже сам давно дрейфовал. Увидели тенденцию и подумали, что все, пора сливать Лукашенко?» — подчеркнул ведущий.

Ранее Соловьев обратился к белорусам с призывом «не дать украсть страну». Он посоветовал «не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки», заявив при этом, что не выступает за Лукашенко.
Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Протестующие не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко. Задержанные граждане рассказывали об ужасных условиях содержания, физическом и психологическом насилии со стороны белорусских силовиков.
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Общество , Видео , В мире , СНГ , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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