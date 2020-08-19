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Россияне рассказали об отдыхе в Турции после открытия границ 

Лера Букина 1 час назад
Россияне рассказали об отдыхе в Турции после открытия границ
Фото: ТАСС
Ухудшение ситуации с коронавирусом в Турции должно насторожить россиян — в случае болезни нашим согражданам помощь там никто не окажет. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Альянса туристических агентств, юрист Эдуард Шалоносов. Глава Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин сообщила местному изданию Antalya Ekspres, что с массовым прибытием зарубежных туристов после открытия границ в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди работников сферы туризма.
Аналитики Рамблера узнали, что россияне думают об отдыхе в Турции в столь опасное время в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Россияне рассказали о готовности рискнуть здоровьем ради отдыха в Турции

Опрос показал, что 45% россиян не поехали бы сейчас в Турцию, поскольку опасаются заражения коронавирусом. 26% планируют поехать туда сейчас несмотря ни на что. 22% респондентов ответили, что у них нет возможности ехать в Турцию, хотя были не против там отдохнуть. 5% участников пока не знают, стали бы они рисковать своим здоровьем. 2% проголосовавших уже съездили туда.

Все же Турция или Крым?

Аналитики Рамблера выяснили, что 46% россиян предпочитают отдых ни в Турции, ни в Крыму, а совершенно в других странах. 40% опрошенных выбирают Турцию в качестве страны для летнего отдыха. А 14% — Крым.

Снижение цен на путевки в Турцию не будет мотивировать россиян туда лететь

На вопрос: «Если путевки в Турцию начнут значительно дешеветь, а число новых случаев заражения COVID-19 участятся, вы полетите туда?» — 55% россиян ответили: «Точно не полечу. Это слишком опасно». 18% — полетят, 17% ответили, что это маловероятно, 10% участников сказали: «Возможно».

Россияне признались, любят ли российские курорты

Как выяснилось, 65% россиян не любят отдыхать на российских курортах.

«Отдых слишком дорогой, а возможностей предоставляется мало», — ответили участники.

18% опрошенных не отдыхали на российских курортах. 17% респондентов отдают предпочтение именно российским курортам. Ими было заявлено, что Россия стала прогрессивной в этом вопросе.

Отдыхавшие в Турции россияне выразили недовольство качеством отдыха после открытия границ

Аналитиками Рамблера было выявлено то, что претензии к отдыху в Турции у всех разные. 44% россиян не отдыхали в Турции после открытия границ, когда как 26% — отдыхали. Никаких минусов они не обнаружили. 17% россиян заявили о том, что цена не соответствует качеству отдыха, 8% участников отметили, что питание после открытия границ стало более скромным. 5% проголосовавших посчитали, что в Турции сейчас слишком много туристов.
В опросе приняли участие 2004 человека.
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Общество , ФБА "Экономика сегодня" , Анталья , Турция
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