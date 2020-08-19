Лебедев назвал «уродской хренью» «Родину-мать»

«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. Т.е. это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом и ее нельзя ни снести, ничего. Ее будут вечно поддерживать», − отметил дизайнер.