Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова

Никита Высоцкий сегодня выступил в суде в качестве свидетеля со стороны защиты по делу об аварии с участием Михаила Ефремова . На допросе российский актер заявил, что прибыл на место ДТП после того, как оно произошло.

Он рассказал суду, что Ефремов находился в шоковом состоянии, его увозили на медицинское обследование. Также Высоцкий дал своему коллеге положительную характеристику.

«Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — сообщил суду свидетель.

После допроса Высоцкий покинул здание суда. Однако на улице дорогу ему преградила толпа жаждущих подробностей журналистов. Репортеры со всех сторон окружили актера, и чтобы пройти, ему потребовалась помощь стражей порядка.