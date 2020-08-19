Московская модель Олеся Малибу разругалась со своими соседями из-за оставленных в общем коридоре детских вещей. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на РЕН ТВ.

По мнению Малибу, детские коляски захламляют этаж и мешают ей пройти.

«Коляска стоит, отсюда и досюда точно. Вот такая она большая серая. И я должна вот так проходить через вот это», — рассказывает модель корреспондентам.

Девушка считает, что «мамаши» ущемляют ее права, а велосипеды и самокаты собирают пыль. В свою очередь соседи пожаловались на установленные моделью камеры видеонаблюдения: одна из них снимает вход в подъезд, вторая — площадку у лифта, третья — вход в ее квартиру. Установку камер девушка ни с кем не согласовала, заявив, что они необходимы для ее безопасности.

Страсти настолько накалены, что во время съемок Малибу вступила с другими жильцами в словесный конфликт.

"Меня грузить вообще бесполезно, где загрузишь, там и отгрузишь. Она как рот свой разинет, там вообще я такая плохая", — ругается модель.

"Уж ваш рот ни с чьим не сравнится", — отвечают соседи.

Как сообщает телеканал, Малибу намерена обратиться с проблемой захламления общего коридора в управу района.