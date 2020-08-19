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«Уж ваш рот ни с чьим не сравнится»: модель объявила войну «мамашам с колясками» 

Александр Котлеткин 47 минут назад
Московская модель Олеся Малибу разругалась со своими соседями из-за оставленных в общем коридоре детских вещей. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на РЕН ТВ.
По мнению Малибу, детские коляски захламляют этаж и мешают ей пройти.
«Коляска стоит, отсюда и досюда точно. Вот такая она большая серая. И я должна вот так проходить через вот это», — рассказывает модель корреспондентам.
Девушка считает, что «мамаши» ущемляют ее права, а велосипеды и самокаты собирают пыль. В свою очередь соседи пожаловались на установленные моделью камеры видеонаблюдения: одна из них снимает вход в подъезд, вторая — площадку у лифта, третья — вход в ее квартиру. Установку камер девушка ни с кем не согласовала, заявив, что они необходимы для ее безопасности.
Страсти настолько накалены, что во время съемок Малибу вступила с другими жильцами в словесный конфликт.
"Меня грузить вообще бесполезно, где загрузишь, там и отгрузишь. Она как рот свой разинет, там вообще я такая плохая", — ругается модель.
"Уж ваш рот ни с чьим не сравнится", — отвечают соседи.
Как сообщает телеканал, Малибу намерена обратиться с проблемой захламления общего коридора в управу района.
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Общество , Фото
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