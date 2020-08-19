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Белоруссия в огне. Главное

Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 47 минут назад
Лукашенко объявил о захвате власти
Фото: Reuters
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Оппозиция хочет дружить с Москвой, Лукашенко объявил о захвате власти, некоторые жители республики выступили за интеграцию с Россией;
  • В Сирии погиб генерал российской армии;
  • Чёрное море превратилось в Зелёное. Цветение испортило отдых туристам в Анапе;
  • А полиция Великобритании задержала пингвина.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Общество , Apple , Google
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