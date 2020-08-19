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Белоруссия в огне. Главное

Появилось видео новых подробностей дела Ефремова 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
18-го августа спустя неделю после госпитализации актер Михаил Ефремов появился в суде по делу о смертельном ДТП, которое он устроил в состоянии алкогольного опьянения. Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны, предъявил актеру иск на 1 рубль за причененный моральный ущерб. По словам потерявших близкого человека, "моральный вред от смерти близкого человека не смогут компенсировать никакие деньги". По этому делу проходят брат, вдова и двое сыновей погибшего в том ДТП Сергея Захарова. Старший сын при этом потребовал у суда максимальное наказание для актера. Во время допроса потерпевших Ефремов читал молитвы.
Общество , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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