18-го августа спустя неделю после госпитализации актер Михаил Ефремов появился в суде по делу о смертельном ДТП, которое он устроил в состоянии алкогольного опьянения. Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны, предъявил актеру иск на 1 рубль за причененный моральный ущерб. По словам потерявших близкого человека, "моральный вред от смерти близкого человека не смогут компенсировать никакие деньги". По этому делу проходят брат, вдова и двое сыновей погибшего в том ДТП Сергея Захарова. Старший сын при этом потребовал у суда максимальное наказание для актера. Во время допроса потерпевших Ефремов читал молитвы.
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
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