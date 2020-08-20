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В Москве началась церемония прощания с Валентиной Легкоступовой 

РИА Новости и ещё 38 3 часа назад
В Москве проходит прощание с Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.
Гражданская панихида проходит в похоронном доме Троекурово, проститься с певицей пришли многие близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества, среди которых певица Светлана Лазарева, муж певицы Юрий Фирсов и другие. Гроб певицы окружен цветами и траурными венками.
Дочь певицы Анетта Бриль сказала, что Легкоступова была самым замечательным человеком, лучшей мамой. "Я никому не дам порочить твое честное имя", — сказала Бриль.

"Редко в нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти… Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримерной было большое удовольствие", — сказала Лазарева во время прощания.

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Общество , Анетта Бриль , Юрий Фирсов , Светлана Лазарева , РИА Новости , Москва
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