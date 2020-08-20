В Москве проходит прощание с Легкоступовой

"Редко в нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти… Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримерной было большое удовольствие", — сказала Лазарева во время прощания.