В Москве проходит прощание с Легкоступовой

Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.
Гражданская панихида проходит в похоронном доме Троекурово, проститься с певицей пришли многие близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества, среди которых певица Светлана Лазарева, муж певицы Юрий Фирсов и другие. Гроб певицы окружен цветами и траурными венками.
Дочь певицы Анетта Бриль сказала, что Легкоступова была самым замечательным человеком, лучшей мамой. "Я никому не дам порочить твое честное имя", — сказала Бриль.
"Редко в нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти… Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримерной было большое удовольствие", — сказала Лазарева во время прощания.