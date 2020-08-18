Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Погода в России: Россиян предупредили о ночных заморозках 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Россиян предупредили о ночных заморозках
Фото: ТАСС
По словам Вильфанда, в горных районах Иркутской области в ночное время суток температура может опуститься до минус трех градусов.
Ночные заморозки придут в несколько регионов России в среду, 19 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, в горных районах Иркутской области в ночное время суток температура может опуститься до минус трех градусов. На востоке Мурманской области ожидается похолодание до двух градусов ниже нуля.
Ночной холод придет и в Магаданскую область — там до минус трех. Причем заморозки в данном регионе России могут продлиться до 21 августа включительно. В Якутии также ожидается небольшое похолодание. Об этом Вильфанд рассказал ТАСС.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется жаркая погода. Отмечается, что уже с четверга, 20 августа, температура будет выше нормы на несколько градусов.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
ТК «Звезда»: последние новости
Потерпевшие по делу о смертельном ДТП хотят взыскать с Ефремова «символический» рубль Потерпевшие по делу о смертельном ДТП хотят взыскать с Ефремова «символический» рубль Российские туристы отменяют путешествию в Белоруссию Российские туристы отменяют путешествию в Белоруссию Добровинский оценил подлинность протокола допроса с признанием вины Ефремова Добровинский оценил подлинность протокола допроса с признанием вины Ефремова
Общество , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
«Фирсов мне угрожал»: дочь Легкоступовой сделала признание
«Фирсов мне угрожал»: дочь Легкоступовой сделала признание
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 млрд
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 млрд
«Она врёт»: Собчак перестали уважать
«Она врёт»: Собчак перестали уважать
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение