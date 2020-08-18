Эксперт рассказал об изменениях в учебном году

«За прошедшие полгода, пока ребята не были в школах, их персонал постарался подготовить приятные сюрпризы тем, для кого они построены. Никаких сверхизменений ждать не надо, потому что образовательная система ориентирована на государственный стандарт», — заявил Тхостов в эфире конференции медиагруппы «Патриот».