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Эксперт рассказал об изменениях в новом учебном году 

RT на русском 50 минут назад
Эксперт рассказал об изменениях в учебном году
Фото: РИА Новости
Директор петербургского лицея Константин Тхостов рассказал об изменениях в новом учебном году.
Об этом сообщает ФАН.

«За прошедшие полгода, пока ребята не были в школах, их персонал постарался подготовить приятные сюрпризы тем, для кого они построены. Никаких сверхизменений ждать не надо, потому что образовательная система ориентирована на государственный стандарт», — заявил Тхостов в эфире конференции медиагруппы «Патриот».

По его словам, из нового — будет максимальная ориентация на гигиену. Как считает эксперт, такие меры позволят вернуть культуру гигиенических методик в жизнь общества.
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