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Российские сериалы про полицию назвали «позором» 

Павел Тиунов 1 час назад
Российские сериалы про полицию назвали «позором»
Фото: ТАСС
Внимательные зрители уличили создателей сериалов «Гадалка» и «Мёртвое озеро» в незнании полицейской формы и особенности расположении на ней знаков отличия, сообщает «Царьград». В связи с этим в фильмах есть несколько серьёзных ляпов.
Например, в «Гадалке» Ильи Казанкова, показанном на Первом канале речь идет о форме полковника Бахтина, которого сыграл Василий Бочкарев. В сериале на кителе высокопоставленного правоохранителя планки расположены справа, а нагрудные знаки слева, несмотря на то, что в реальной жизни принято наоборот. Этот ляп сопровождает все 16 серий кинофильма.
В «Мёртвом озере» Романа Прыгунова на груди начальника УВД вообще нет ни одной медали. Зрители недоумевают, как подполковник за много лет службы мог не заработать ни одной награды. Кроме того, отсутствие нагрудных знаков на кителе гласит о том, что правоохранитель руководит отделом без профильного образования. Журналисты отметили, что такие неточности — «позор», поэтому настоящие полицейские зачастую не смотрят подобные фильмы.
Комментарии
Общество , Роман Прыгунов , Илья Казанков , Василий Бочкарев , МВД , Царьград ТВ
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