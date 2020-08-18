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Водонаева вспомнила скандал с «быдлом» и рассказала Гордону о Путине 

Вероника Полынина 11 минут назад
Водонаева вспомнила скандал с «быдлом» и рассказала о Путине
Фото: РИА Новости
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева поговорила о политике с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью опубликовано на Youtube-канале «В гостях у Гордона».
Отвечая на вопросы, Водонаева назвала Крым островом, а также перепутала Среднюю Азию с Ближним Востоком, в чем позже покаялась в телеграм-канале. По ее словам, она просто переволновалась из-за интервью журналисту «такого уровня».
Отвечая на вопрос об отношении к президенту России Владимиру Путину, Водонаева заявила, что считает некорректным говорить о том, что ей не нравится в Путине, «человеку из другой страны».
Через некоторое время экс-участница «Дома-2» забыла о данном обещании и стала перечислять, что ей не нравится в российском президенте. В частности, она укорила Путина за то, что его нет в соцсетях и о его частной жизни ничего не известно.
В ходе беседы Гордон и Водонаева вспомнили скандал с «рожающим быдлом». Когда Путину доложили о призывах свернуть программу материнского капитала, он заявил, что призывать к отмене соцподдержки молодых матерей могут лишь моральные уроды. Водонаева восприняла это заявление на свой счет и предположила, что президент назвал ее моральным уродом, потому что его неправильно проинформировали о сути ее возражений.

«Он не живет в реальном мире. Когда он сказал, что я моральный урод, я уверена, что до него вся информация была донесена в песчинках. Ему наверняка рассказали на моем примере что-то страшное… Наверняка ему утрированно преподносится информация», — заявила Алена Водонаева.

Как ранее сообщал «Рамблер», Алена Водонаева призвала женщин «не рожать рабов этому государству» и заявила, что из-за увеличения материнского капитала «быдло начнет рожать». Слова бывшей участницы «Дома-2» широко обсуждались в соцсетях, на телевидении и даже в Госдуме. Также на телеведущую поступило два заявления в Генпрокуратуру.
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Общество , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , Алена Водонаева , Генпрокуратура РФ , Госдума , Республика Крым
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