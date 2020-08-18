Водонаева вспомнила скандал с «быдлом» и рассказала о Путине

Отвечая на вопросы, Водонаева назвала Крым островом, а также перепутала Среднюю Азию с Ближним Востоком, в чем позже покаялась в телеграм-канале. По ее словам, она просто переволновалась из-за интервью журналисту «такого уровня».

Отвечая на вопрос об отношении к президенту России Владимиру Путину , Водонаева заявила, что считает некорректным говорить о том, что ей не нравится в Путине, «человеку из другой страны».

Через некоторое время экс-участница «Дома-2» забыла о данном обещании и стала перечислять, что ей не нравится в российском президенте. В частности, она укорила Путина за то, что его нет в соцсетях и о его частной жизни ничего не известно.

В ходе беседы Гордон и Водонаева вспомнили скандал с «рожающим быдлом». Когда Путину доложили о призывах свернуть программу материнского капитала, он заявил, что призывать к отмене соцподдержки молодых матерей могут лишь моральные уроды. Водонаева восприняла это заявление на свой счет и предположила, что президент назвал ее моральным уродом, потому что его неправильно проинформировали о сути ее возражений.

«Он не живет в реальном мире. Когда он сказал, что я моральный урод, я уверена, что до него вся информация была донесена в песчинках. Ему наверняка рассказали на моем примере что-то страшное… Наверняка ему утрированно преподносится информация», — заявила Алена Водонаева.