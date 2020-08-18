Адвокаты по делу Ефремова поспорили в суде о мамах

Адвокаты сторон по делу Михаила Ефремова устроили в суде перепалку и обвинили друг друга в дурном воспитании и неподобающих матерях, передает «Комсомольская правда» в своей онлайн-трансляции суда.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский в суде начал словесную перепалку с защитником актера Эльманом Пашаевым.
Когда Пашаев попросил суд прослушать запись своего телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием, Добровинский выступил против и сослался на возможность монтажа записи. В дальнейшем спор юристов перешел на личности.
"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" — потребовал Добровинский.
"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" — парировал Пашаев.
На прошлой неделе Ефремова госпитализировали прямо из здания суда — ему стало плохо, он потерял сознание. Как утверждаладвокат актера Пашаев, у его подзащитного онемение конечностей и проблемы с речью из-за нарушения мозгового кровообращения.