Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Дело Ефремова: с актера требуют еще один миллион 

Павел Тиунов 36 минут назад
С Ефремова требуют еще миллион
Фото: Рамблер
Компания, в которой работал водитель, погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым, потребовала с актера возместить ущерб за разбитый им служебный автомобиль, сообщает Telegram-канал «МК:срочные новости». Заявление представителей фирмы прозвучало сегодня в Пресненском суде.
18 августа было возобновлено судебное следствие по делу об автомобильной аварии, в которой погиб экспедитор Сергей Захаров. Как сообщал «Рамблер», служебный автомобиль на большой скорости протаранил джип, за рулем которого сидел актер Михаил Ефремов.
Как выяснилось позже артист в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате было заведено уголовное дело о «нарушении ПДД, повлекшем смерть человека».
На сегодняшнем заседании выступил представитель компании, в которой работал Захаров. Он подчеркнул, что в результате ДТП был уничтожен фургон Lada, принадлежащий юридическому лицу.
Стоимость ущерба оценивается в 1 миллион 50 тысяч рублей. Поэтому в процессе прозвучало ходатайство о признании компании «потерпевшей» по делу Ефремова. Журналисты подчеркивают, что судья, ведущая разбирательство, в требовании предпринимателям отказала.
Комментарии 3
Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
Россия возобновила авиасообщение с еще одной страной.
Россия возобновила авиасообщение с еще одной страной.
Ракета-ледокол пробьет дыру в Северном полюсе
Ракета-ледокол пробьет дыру в Северном полюсе
«Калашников» берет на прицел международный рынок
«Калашников» берет на прицел международный рынок
Видео
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение