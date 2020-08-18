Пока вы спали: Россию поднимут по тревоге 

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В России начались учения военной полиции

Учения военной полиции Вооруженных сил «Страж-2020» начались с 18 августа на всей территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

военном ведомстве отметили, что учения с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота продлятся до 21 августа. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.

Кредиты стали рекордно дешевыми

По данным Объединенного кредитного бюро, в июле ставки по кредитам наличными снизились до исторического минимума, а полная их стоимость составила 16,1% годовых, пишут «Ведомости».

По оценкам ОКБ, в июле банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 409 млрд рублей, однако эти показатели отстают от прошлогодний на 17%.

Эксперты связывают такую тенденцию с падением реальных доходов населения и ужесточением кредитной политики банков.

В МВД объяснили, как штрафуют за превышение скорости

МВД в ответе эксперту, члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману пояснило, что, если одна и та же камера зафиксировала превышение средней скорости и мгновенной, постановление нарушителю должно выноситься только одно. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Я уже знаю, а вы еще нет?»

По словам Прилепина, сославшегося на осведомленный источник, на совещании у главы государства присутствовали «люди с огромными звездами на погонях».

« [Путин] спрашивает их: а вы знаете, чего там у нас в Минске? И вдруг выяснилось, что многие — не знают. От слова «вообще». Некоторые даже новости не успели прочитать. Другие прочитали, но не очень поняли. Он им говорит: «Как же так: я уже знаю, а вы еще нет?»», — рассказал писатель, отметив, что после этого «из Кремля пошли указания, и все сопутствующие службы подключились».

Водка теряет популярность

В первые семь месяцев этого года россияне реже стали покупать водку, отдавая предпочтение другим напиткам и товарам в алкомаркетах. Об этом со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research» пишет РБК.

По данным аналитиков, ходе анализа покупок россиян в крупнейших алкомаркетах страны «Красное & Белое» и «Бристоль» выяснилось, что абсолютным лидером стало пиво, а водка не вошла даже в топ-50.