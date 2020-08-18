Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Пока вы спали: Россию поднимут по тревоге 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пока вы спали: Россию поднимут по тревоге
Фото: РИА Новости
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В России начались учения военной полиции

Учения военной полиции Вооруженных сил «Страж-2020» начались с 18 августа на всей территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что учения с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота продлятся до 21 августа. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.

Кредиты стали рекордно дешевыми

По данным Объединенного кредитного бюро, в июле ставки по кредитам наличными снизились до исторического минимума, а полная их стоимость составила 16,1% годовых, пишут «Ведомости».
По оценкам ОКБ, в июле банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 409 млрд рублей, однако эти показатели отстают от прошлогодний на 17%.
Эксперты связывают такую тенденцию с падением реальных доходов населения и ужесточением кредитной политики банков.

В МВД объяснили, как штрафуют за превышение скорости

МВД в ответе эксперту, члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману пояснило, что, если одна и та же камера зафиксировала превышение средней скорости и мгновенной, постановление нарушителю должно выноситься только одно. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Я уже знаю, а вы еще нет?»

Президент России Владимир Путин собрал совещание после задержания 33 россиян в Белоруссии и раскритиковал силовиков, не знавших об этом, рассказал «Свободной прессе» писатель Захар Прилепин, бывший замкомандира батальона спецназа ДНР.
По словам Прилепина, сославшегося на осведомленный источник, на совещании у главы государства присутствовали «люди с огромными звездами на погонях».

« [Путин] спрашивает их: а вы знаете, чего там у нас в Минске? И вдруг выяснилось, что многие — не знают. От слова «вообще». Некоторые даже новости не успели прочитать. Другие прочитали, но не очень поняли. Он им говорит: «Как же так: я уже знаю, а вы еще нет?»», — рассказал писатель, отметив, что после этого «из Кремля пошли указания, и все сопутствующие службы подключились».

Водка теряет популярность

В первые семь месяцев этого года россияне реже стали покупать водку, отдавая предпочтение другим напиткам и товарам в алкомаркетах. Об этом со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research» пишет РБК.
По данным аналитиков, ходе анализа покупок россиян в крупнейших алкомаркетах страны «Красное & Белое» и «Бристоль» выяснилось, что абсолютным лидером стало пиво, а водка не вошла даже в топ-50.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Комментарии 22
Общество , Захар Прилепин , Владимир Путин , Министерство обороны , МВД , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Зиверт озвучила свой примерный годовой заработок
Юлия Зиверт озвучила свой примерный годовой заработок
Цепкало заявил, что его семью не выпускают из РФ
Цепкало заявил, что его семью не выпускают из РФ
Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
Кризис в Белоруссии: что происходит сейчас?
Кризис в Белоруссии: что происходит сейчас?
Видео
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение