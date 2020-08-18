Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Адвокат Ефремова заявил, что диагноз актера нельзя разглашать 

ТАСС 1 час назад
Диагноз Ефремова засекретили
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов болен серьезной болезнью, сообщил во вторник журналистам перед судебным заседанием адвокат Эльман Пашаев.

"Мы просили [суд], чтобы ко врачу обратиться. У него [Ефремова] очень серьезная болезнь. Диагноз нельзя разглашать — это медицинская тайна", — сказал он.

Ранее Пашаев заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.
11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения его диагноза. 15 августа актер был выписан из Боткинской больницы и доставлен домой.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
ТАСС: последние новости
Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем Российские туристы начали отменять туры в Белоруссию Российские туристы начали отменять туры в Белоруссию Адвокат Ефремова заявил, что диагноз актера нельзя разглашать Адвокат Ефремова заявил, что диагноз актера нельзя разглашать
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Видео
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение