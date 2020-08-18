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Россия возобновила авиасообщение с еще одной страной. Туда пустят не всех 

Ura.Ru 27 минут назад
Россия возобновила авиасообщение с еще одной страной. Туда пустят не всех
Фото: Ura.Ru
Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. (АТОР).
«Россияне еще не могут посещать Швейцарию с туристическими целями», — говорится в сообщении. В страну могут направиться люди с видом на жительство, а также те, у кого есть разрешение на длительное обучение или лечение. Для въезда нужно предоставить отрицательный тест на COVID-19.
Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что возобновляют регулярные рейсы из Москвы в Женеву с 15 августа, пишет RT. Полеты будут выполняться по сокращенной программе — один раз в неделю. Скоро могут восстановить авиасообщение с Китаем и Вьетнамом. Россия ведет переговоры с этими странами.
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Общество , Аэрофлот , Швейцария
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