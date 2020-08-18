Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19 

Министерство здравоохранения России опубликовало видео производства российской вакцины от коронавируса. Над ее разработкой и созданием трудились ученые из Центра имени Гамалеи. На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о ее регистрации.
Прививать от опасного инфекционного заболевания в России начнут примерно через месяц, об этом сообщил директор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. при этом необходимое для россиян количество препарата планируют произвести за год. Также известно, что первыми получат вакцину врачи и учителя.