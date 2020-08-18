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Умер Борис Пастернак
Алиса Селезнёва
9 минут назад
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РИА Новости
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В Москве погиб 84-летний поэт-песенник Борис Лазаревич Пургалин (наст. фамилия —Пастернак), сообщает Telegram-канал "МК: срочные новости".
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