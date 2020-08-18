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Белоруссия в огне. Главное

Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Белоруссия или смерть
Фото: ТАСС
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Европа окончательно отвернулась от Лукашенко. Опального президента могут объявить в ЕС персоной нон грата;
  • Белорусская оппозиция представила состав совета для передачи власти;
  • АУЕ вне закона. Верховный суд признал тюремную субкультуру экстремистской организацией;
  • Именинникам в России официально разрешили уходить с работы пораньше;
  • Змея на королевской груди. Слугу Елизаветы II поймали на краже её личных вещей.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
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