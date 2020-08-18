Белоруссия или смерть

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Европа окончательно отвернулась от Лукашенко. Опального президента могут объявить в ЕС персоной нон грата;
- Белорусская оппозиция представила состав совета для передачи власти;
- АУЕ вне закона. Верховный суд признал тюремную субкультуру экстремистской организацией;
- Именинникам в России официально разрешили уходить с работы пораньше;
- Змея на королевской груди. Слугу Елизаветы II поймали на краже её личных вещей.
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