31 декабря: сюрприз для россиян 

В письме отмечается, что в текущем году перенос 31 декабря на любой другой выходной день будет противоречить трудовому законодательству, поскольку график уже сверстан. При этом возможность «освободить» последний день года остается в последующие года.

Нилов в одном из постов бурно отреагировал на заключение экспертов Минтруда , заявив, что «правительство в своем репертуаре». Он подчеркнул, что в 2020 году 31 декабря останется рабочим днем, а выходным он может стать только благодаря "политической воле" руководства регионов.