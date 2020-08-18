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31 декабря: сюрприз для россиян 

Павел Тиунов 1 час назад
31 декабря: сюрприз для россиян
Фото: РИА Новости
Эксперты Министерства допустили, что рабочий день 31 декабря может быть перенесен на другую дату, чтобы сделать канун Нового года выходным. Заключение специалистов опубликовал в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы РФ Ярослав Нилов.
В письме отмечается, что в текущем году перенос 31 декабря на любой другой выходной день будет противоречить трудовому законодательству, поскольку график уже сверстан. При этом возможность «освободить» последний день года остается в последующие года.
Нилов в одном из постов бурно отреагировал на заключение экспертов Минтруда, заявив, что «правительство в своем репертуаре». Он подчеркнул, что в 2020 году 31 декабря останется рабочим днем, а выходным он может стать только благодаря "политической воле" руководства регионов.
В конце 2019 года, как сообщал «Рамблер», депутаты от ЛДПР выступили с инициативой «узаконить» 31 декабря, как выходной день. Парламентарии заявили, что за последний день года можно отработать в один из выходных.
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Комментарии
Общество , Ярослав Нилов , Минтруд , Госдума , ЛДПР
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