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Названо количество россиян из разных регионов с иммунитетом к COVID-19 

РИА Новости и ещё 6 13 минут назад
Назван процент россиян с иммунитетом к COVID
Фото: globallookpress.com
Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. В 23 регионах страны проведено более 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование, там проведено еще 9 тысяч тестов, уточнили в пресс-службе.
Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2800-3200 человек, уточнили в пресс-службе.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано почти 22 миллиона случаев коронавируса. Более 766 тысяч пациентов умерли. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.
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Общество , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва , Республика Татарстан , Санкт-Петербург
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