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Белоруссия в огне. Главное

Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате 

Вадим Дроздов 40 минут назад
15 августа в тридцатую годовщину смерти Виктора Цоя в Москве поклонники творчества музыканта устроили импровизированный концерт с песнями группы "Кино". Сотни людей собрались у стены Цоя на Арбате и исполняли хиты легендарного советского артиста. Лидера группы "Кино" не стало 15 августа 1990 года. Он уснул за рулём своего "Москвича" и влетел в автобус марки "Икарус" под Ригой. Виктору было 28 лет. Символично, что спустя 30 лет гимном протестного движения в бывшей советской Белоруссии стал один из главных хитов Цоя "Перемен". Главное граффити на стене Цоя в Москве это также огромная надпись "Перемен" рядом с портретом музыканта.
Общество , Видео , Виктор Цой , Москва
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