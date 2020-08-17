Самолет из Сирии привезет 26 российских детей

"При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой в ночь на 18 августа из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска. Это будет первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, вывозной рейс Министерства обороны России", — сказали в пресс-службе.