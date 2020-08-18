Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей 

РИА Новости и ещё 26 1 час назад
Раскрыта судьба вывезенных из Сирии российских детей
Фото: Reuters
Российские дети, вывезенные из приютов и тюрем Дамаска, вернутся к своим родственникам в Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и еще в пять регионов, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Во вторник на родину вернулись 26 российских детей из Дамаска. При этом документы по возвращении из Сирии в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за остальными будет организован в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.

"Уже сейчас готовы и органы опеки принять семьи с этими детьми, и система образования, и система социальной защиты… Все знают, в какой регион возвращаются дети — это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, еще порядка пяти регионов, куда возвращаются малыши", — сказала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что детей уже ждут их "бабушки, дедушки, дяди и тети", детей вернут в семьи после карантина.
Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 157 детей — 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
Последние новости
Лукашенко пообещал новые президентские выборы Лукашенко пообещал новые президентские выборы Правительство Белоруссии сложило полномочия Правительство Белоруссии сложило полномочия Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19
Комментарии
Общество , Анна Кузнецова , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Раскрыт заработок Сноудена
Раскрыт заработок Сноудена
Малышева «поклонилась в ноги» коронавирусу
Малышева «поклонилась в ноги» коронавирусу
Видео
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
00:39
«Медузный остров» в Азовском море сняли на видео
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
00:21
Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
00:40
Морской лев решил «отдохнуть» на катере и попал на видео
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
00:19
Опубликовано видео с места аварии в Орловской области
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение