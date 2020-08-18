Раскрыта судьба вывезенных из Сирии российских детей

Во вторник на родину вернулись 26 российских детей из Дамаска. При этом документы по возвращении из Сирии в РФ готовы для 122 российских детей, вылет за остальными будет организован в ближайшее время тремя-четырьмя рейсами.

"Уже сейчас готовы и органы опеки принять семьи с этими детьми, и система образования, и система социальной защиты… Все знают, в какой регион возвращаются дети — это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, еще порядка пяти регионов, куда возвращаются малыши", — сказала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что детей уже ждут их "бабушки, дедушки, дяди и тети", детей вернут в семьи после карантина.

Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 157 детей — 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.