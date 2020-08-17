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Испанский эпидемиолог несколько раз по ошибке назвал Россию СССР 

Газета.Ru 54 минуты назад
Испанский эпидемиолог несколько раз назвал Россию СССР
Фото: depositphotos.com
Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симон несколько раз по ошибке назвал Россию СССР, пишет ТАСС.

"На уровне ЕС ведется оценка других вакцин, одни производятся в Европе, другие — в США, и, конечно, та, что производится в Советском Союзе", — ответил Симон на вопрос о разработке вакцины.

Позже эпидемиолог оговорился еще несколько раз, рассуждая о "советских испытаниях" препарата.
В Испании коронавирусом заразились 359 тысяч, умерли 28,6 тысячи пациентов.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.
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Общество , ЕС , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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